ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре, сообщает пресс-служба организации.



Мяч получил название Al Rihla, что с арабского языка переводится как «путешествие». Дизайн мяча вдохновлён уникальной архитектурой Катара и национальным флагом страны. Техническим спонсором выступила немецкая компания adidas.

Напомним, на данный момент определены 27 из 32 участников предстоящего мундиаля, а именно: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Канада. Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Фото: пресс-служба ФИФА