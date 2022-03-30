Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре, сообщает пресс-служба организации.

Мяч получил название Al Rihla, что с арабского языка переводится как «путешествие». Дизайн мяча вдохновлён уникальной архитектурой Катара и национальным флагом страны. Техническим спонсором выступила немецкая компания adidas.

Напомним, на данный момент определены 27 из 32 участников предстоящего мундиаля, а именно: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Канада. Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Фото: пресс-служба ФИФА

Новость по теме
Стали известны 27 из 32 участников ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022