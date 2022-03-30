ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч чемпионата мира, который пройдёт в 2022 году в Катаре, сообщает пресс-служба организации.
Мяч получил название Al Rihla, что с арабского языка переводится как «путешествие». Дизайн мяча вдохновлён уникальной архитектурой Катара и национальным флагом страны. Техническим спонсором выступила немецкая компания adidas.
Напомним, на данный момент определены 27 из 32 участников предстоящего мундиаля, а именно: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Канада. Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Фото: пресс-служба ФИФА
- 30 марта 2022
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