«Здесь символы имеют значение». Фанаты «Фиорентины» выступили против новой эмблемы клуба

Болельщики «Фиорентины» остались недовольны новой минималистичной эмблемой клуба, сообщает Firenze Viola.



По информации источника, одно из фанатских объединений «Фиорентины» вывесило баннер с надписью: «Это не американский соккер, а итальянский футбол. Здесь символы имеют значение. Нет новому лого». Сообщается, что баннеры против новой эмблемы вывешивают и другие объединения фанатов итальянского клуба. Ожидается, что новый логотип начнёт использоваться в следующем сезоне.

Фото: Get Italian Football News

Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

«Фиорентина» набрала 47 очков в 29 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (66). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».