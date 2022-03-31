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«Следует очень тщательно подбирать слова». В Катаре ответили на высказывания Саутгейта

«Следует очень тщательно подбирать слова». В Катаре ответили на высказывания Саутгейта
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Генеральный директор организации проведения чемпионата мира — 2022 в Катаре Насер Аль-Хатер ответил на слова наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

Менеджер Англии поставил под сомнение обращение с рабочими-мигрантами в штате.

«У меня вопрос: кто-то из сборной Англии приехал в Катар? Мой вопрос Саутгейту: был ли он в Катаре? Он основывает своё мнение и свои публичные заявления на том, что читал?

Это своего рода проблема, если вы основываете своё мнение на том, что вы читали. Кому-то с большим влиянием, таким как Саутгейт, такой большой аудиторией, которая слушает то, что он говорит, следует очень тщательно подбирать слова.

И я думаю, что, прежде чем делать подобные заявления, когда дело касается рабочих, ему нужно прийти сюда, поговорить с ними и понять, что они получают от пребывания здесь.

Есть единичные случаи, это те случаи, которые попадают в СМИ, однако я могу заверить его, что, если он придёт сюда и поговорит с большинством рабочих, они ему расскажут, как они учат своих детей в университете, как они построили дома для себя и своих семей.

И это истории, которые никто не слышит, поэтому я с нетерпением жду встречи с ним здесь, я с нетерпением жду встречи с Саутгейтом на чемпионате мира. Он может выслушать моё мнение, он не обязан этому верить», — приводит слова Аль-Хатера Sky Sports.

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