Бускетс назвал кандидатов среди игроков «Барселоны» в качестве его будущего сменщика

33-летний опорный хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс ответил на вопрос о том, кого можно назвать его будущим сменщиком по позиции в каталонском клубе со схожими игровыми характеристиками.
«Мой будущий сменщик? Для стиля «Барсы» — это немного сложная позиция, слегка трудная. В последнее время нет игроков такого же профиля. Большинство команд играют с двумя хавбеками или с игроком бокс-ту-бокс, которые легко идут вперёд и возвращаются назад.
Мой профиль не подразумевает большой объём движения, вы должны много думать и держать всё в голове.
Имеется ли готовая замена в «Барселоне»? “Возможно, на эту роль подходит больше Нико Гонсалес, чем Френки де Йонг, даже с учётом того, что голландец имеет больший опыт игры на такой позиции, но они не очень похожи на меня. У каждого есть свои особенности, но я уверен, что Хави позаботится о том, чтобы тот, кто должен там играть, понимал это», — приводит слова Бускетса Football Espana со ссылкой на радиоэфир RAC1.
Бускетс забивает за «Барселону» обводящим ударом.
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