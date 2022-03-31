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Газзаев — о конгрессе ФИФА: будем надеяться, это первый шаг к возвращению России в турниры

Газзаев — о конгрессе ФИФА: будем надеяться, это первый шаг к возвращению России в турниры
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев отреагировал на то, что ФИФА не лишила Россию членства в организации.

«РФС, думаю, находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА. Были прецеденты, когда английские клубы дисквалифицировали на пять лет, но национальная сборная участвовала в чемпионатах мира.

К сожалению, спорт и политика слились. Надо занимать более твёрдые позиции: спорт во все времена был объединяющим фактором. Все спортивные федерации и крупные международные турниры не должны касаться политики. А получается — как старший брат скажет, так они всё и выполняют.

Будем надеяться, что это первый шаг к возвращению наших клубов, сборной в международные турниры», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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