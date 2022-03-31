Директор «Динамо» Батуми: Кварацхелия расторг контракт с «Рубином» и подписал с нами
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Спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия подписал с командой двухлетний контракт.
«Его агент — мой старый друг, он сказал, что мы можем подписать Хвичу, и мы сразу согласились. Мы подписали двухлетний контракт, и летом посмотрим, что интересного произойдёт в будущем. Он решит, куда идти.
Он подписал соглашение со своим бывшим клубом о расторжении контракта, поэтому он присоединился к нам в качестве свободного агента и не вернётся в казанский «Рубин», — приводит слова Двалишвили SerieANews.com.
Напомним, ранее казанский «Рубин» объявил о приостановке соглашения с 21-летним грузинским футболистом до конца нынешнего сезона. Кварацхелия выступал за казанскую команду с 2019 года.
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