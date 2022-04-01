Дмитрий Баринов: Гисдоль повёл себя некрасиво, уходя из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказал своё мнение по поводу ухода из команды главного тренера Маркуса Гисдоля. Напомним, немецкий специалист возглавил железнодорожников в октябре 2021 года, а покинул команду уже 1 марта 2022 года.

«Я приехал на тренировку, спросил: «Где главный тренер?» Мне сказали, что он нас покинул. Даже не попрощался с командой.

Честно, думал о том, что он мог бы попрощаться, организовать ужин для команды, объяснить ситуацию. То, как он себя повел, — это некрасиво. Каждый человек поступает так, как хочет.

Такие мысли были у меня в первые дни, но потом перестроился и вообще не думал об этом. Он так поступил — значит, так ему было выгоднее», — приводит слова Баринова «Спорт-экспресс».

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