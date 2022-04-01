Слуцкий: общались с Хвичей до и после перехода. Оставлю при себе наш с ним разговор

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о разговоре с бывшим полузащитником клуба Хвичей Кварацхелией.
«Мы общались с Хвичей до и после перехода. Я оставлю при себе наш с ним разговор», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».
Напомним, спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия подписал с командой двухлетний контракт. Ранее казанский «Рубин» объявил о приостановке соглашения с 21-летним грузинским футболистом до конца нынешнего сезона. Кварацхелия выступал за казанскую команду с 2019 года.
Сегодня, 1 апреля, в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» встречался с подмосковными «Химками». Матч завершился победой гостевой команды со счётом 3:2.
- 1 апреля 2022
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