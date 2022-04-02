Зеедорф: Мбаппе впишется в состав мадридского «Реала». Всем отличным игрокам это удаётся

Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в состав мадридского «Реала».



«Мбаппе впишется в состав мадридского «Реала». Всем отличным игрокам это удаётся. Но в Мадриде ему придётся делать всё для этого», – цитирует Зеедорфа Marca.



Ранее стало известно, что «сливочные» готовят контракт для француза. По нему зарплата Мбаппе будет составлять € 25 млн после уплаты налогов. Также предусмотрен подписной бонус.



Расходы на зарплату форварда могут быть покрыты благодаря уходу нападающего Гарета Бэйла, полузащитника Иско и защитника Марсело. Уход этих трёх игроков освободит € 60 млн зарплатной ведомости «Королевского клуба».



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.