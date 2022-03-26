«Реал» готовит контракт для Мбаппе. Зарплата — € 25 млн в год после уплаты налогов

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может летом перейти в мадридский «Реал», сообщает AS.
По информации источника, «сливочные» готовят контракт для француза. По нему зарплата Мбаппе будет составлять € 25 млн после уплаты налогов. Также предусмотрен подписной бонус.
Расходы на зарплату форварда могут быть покрыты благодаря уходу нападающего Гарета Бэйла, полузащитника Иско и защитника Марсело. Уход этих трёх игроков освободит € 60 млн зарплатной ведомости «Королевского клуба».
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико» в 29-м туре испанской Ла Лиги:
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