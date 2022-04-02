Ральф Рангник прокомментировал собеседование тренеров в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что думает о проведении руководством клуба интервью с Маурисио Почеттино и Эриком тен Хагом — главными кандидатами на пост наставника команды.

«Я знаю, что в клубе проводились беседы с некоторыми людьми, но мы до сих пор не говорили с руководством о полученных впечатлениях от этих встреч», — приводит слова Рангника Manchester Evening News.

29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника временным главным тренером клуба до конца сезона-2021/2022, после чего Ральф еще два года будет работать на «Олд Траффорд» советником. С немецким специалистом на посту наставника клуб провёл 20 матчей, в которых одержал 9 побед, потерпел 3 поражения и 8 раз сыграл вничью.