Ральф Рангник прокомментировал собеседование тренеров в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что думает о проведении руководством клуба интервью с Маурисио Почеттино и Эриком тен Хагом — главными кандидатами на пост наставника команды.
«Я знаю, что в клубе проводились беседы с некоторыми людьми, но мы до сих пор не говорили с руководством о полученных впечатлениях от этих встреч», — приводит слова Рангника Manchester Evening News.
29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника временным главным тренером клуба до конца сезона-2021/2022, после чего Ральф еще два года будет работать на «Олд Траффорд» советником. С немецким специалистом на посту наставника клуб провёл 20 матчей, в которых одержал 9 побед, потерпел 3 поражения и 8 раз сыграл вничью.
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