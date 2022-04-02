Кака: ЧМ-2022 без Италии — это позор и сигнал для всего итальянского футбола

Известный бразильский футболист Кака, ранее выступавший за итальянский «Милан», выразил мнение о непопадании сборной Италии в финальную часть чемпионата мира – 2022, которая уступила в стыковой игре Северной Македонии (0:1).

«Мне жаль, что Италия пропускает такой турнир, чемпионат мира без Италии — это позор и сигнал для итальянского футбола», — приводит слова Кака Football Italia.

25 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретилась с Португалией и уступила со счётом 0:2.