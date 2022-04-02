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«СКА-Хабаровск» упустил победу в домашнем матче ФНЛ с клубом «Олимп-Долгопрудный»

«СКА-Хабаровск» упустил победу в домашнем матче ФНЛ с клубом «Олимп-Долгопрудный»
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В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Олимп-Долгопрудный». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась ничьей со счётом 3:3.

На 19-й минуте встречи счёт открыл защитник клуба «Олимп-Долгопрудный» Ираклий Чежия. Через 4 минуты полузащитник «СКА-Хабаровск» Денис Левицкий сравнял счёт. На 52-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако нападающий хабаровчан Георгий Гонгадзе не сумел его реализовать. На 73-й минуте форвард Давид Караев вывел хозяев вперёд. Через 7 минут нападающий долгопрудненского клуба Захар Тарасенко сравнял счёт. На 84-й минуте защитник «СКА-Хабаровск» Роман Мануйлов вновь вывел хозяев вперёд. В компенсированное время встречи хавбек гостей Акмаль Бахтияров установил итоговый счёт.

«СКА-Хабаровск» набрал 49 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Олимп-Долгопрудный» (33) — на 15-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
02 апреля 2022, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
3 : 3
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
0:1 Чежия – 19'   1:1 Левицкий – 23'   2:1 Караев – 73'   2:2 Тарасенко – 80'   3:2 Мануйлов – 83'   3:3 Косянчук – 90'
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