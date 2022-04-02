«Енисей» в большинстве обыграл «Томь» в выездном матче ФНЛ
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В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Томь» принимала «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 56-й минуте встречи главный арбитр показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Томи»
Илье Кубышкину, после чего хозяева остались в меньшинстве. Через минуту единственный гол забил форвард «Енисея» Илья Молтенинов.
Красноярский «Енисей» набрал 50 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Томь» (37) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (59). В следующем туре Футбольной национальной лиги «Енисей» сыграет с «Оренбургом», а «Томь» проведёт матч с «Кубанью». Обе встречи пройдут 6 апреля.
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