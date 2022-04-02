Матч «Локомотива» и «Спартака» не будет перенесён, несмотря на снегопад в Москве

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» не будет перенесён из-за снегопада в Москве. Такое решение было принято на предматчевом совещании. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Сегодня, 2 апреля, состоится матч «Локомотив» — «Спартак». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».



«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).