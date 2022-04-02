«Локомотив» — «Спартак». Онлайн. Как завершится главный матч субботы в РПЛ?
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При новом тренере красно-белые выиграли всего один матч в чемпионате.
Привет, друзья! Сегодня, 2 апреля, четырьмя матчами продолжится 23-й тур Российской Премьер-Лиги. Главным украшением субботнего игрового дня станет московское дерби — встреча с участием «Локомотива» и «Спартака». Матч начнётся в 19:30 мск. Обе команды располагаются в таблице за пределами первой пятёрки, что наверняка не устраивает их болельщиков. При этом «Локо» набрал неплохой ход и одержал три победы в последних четырёх матчах РПЛ, а вот «Спартак» пока никак не слезет с 9-го места. А ведь зимой красно-белые сменили главного тренера и провели масштабную трансферную кампанию, но желаемого результата это пока не принесло. В первом круге команды поделили очки (1:1), как будет на этот раз? Присоединяйтесь к нашей трансляции.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Комментарии
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