Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Прямая трансляция 23-го тура РПЛ: онлайн матча «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля 2022

«Локомотив» — «Спартак». Онлайн. Как завершится главный матч субботы в РПЛ?
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
,
«Локомотив» — «Спартак». Онлайн
Комментарии
При новом тренере красно-белые выиграли всего один матч в чемпионате.

Привет, друзья! Сегодня, 2 апреля, четырьмя матчами продолжится 23-й тур Российской Премьер-Лиги. Главным украшением субботнего игрового дня станет московское дерби — встреча с участием «Локомотива» и «Спартака». Матч начнётся в 19:30 мск. Обе команды располагаются в таблице за пределами первой пятёрки, что наверняка не устраивает их болельщиков. При этом «Локо» набрал неплохой ход и одержал три победы в последних четырёх матчах РПЛ, а вот «Спартак» пока никак не слезет с 9-го места. А ведь зимой красно-белые сменили главного тренера и провели масштабную трансферную кампанию, но желаемого результата это пока не принесло. В первом круге команды поделили очки (1:1), как будет на этот раз? Присоединяйтесь к нашей трансляции.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
02 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Спартак ФК Локомотив •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022