Наумов — об игре «Локомотив» — «Спартак»: судя по полю, вполне можно играть!
Поделиться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал состояние газона на «РЖД Арене» перед матчем железнодорожников в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Есть регламент и судья. Решение принимает инспектор матча. Не так важно, что хочет «Спартак» Судя по полю, можно вполне играть! Мороза нет, да и поле в хорошем состоянии! Команды в равных условиях. Сейчас этот снежок перетопчут так, что там ничего не будет видно. Возьмут мяч поярче и будут играть!» — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19:30 мск. Однако решение о начале встречи было перенесено на полчаса из-за снегопада в Москве.
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
20:13
-
20:12
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:45
-
19:44
-
19:40
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:23
-
19:17
-
19:17
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:01
-
18:55
-
18:51
-
18:50
-
18:47
-
18:43
-
18:36
-
18:35
-
18:27
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:52
Партнерский контент