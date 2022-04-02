Наумов — об игре «Локомотив» — «Спартак»: судя по полю, вполне можно играть!

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал состояние газона на «РЖД Арене» перед матчем железнодорожников в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Есть регламент и судья. Решение принимает инспектор матча. Не так важно, что хочет «Спартак» Судя по полю, можно вполне играть! Мороза нет, да и поле в хорошем состоянии! Команды в равных условиях. Сейчас этот снежок перетопчут так, что там ничего не будет видно. Возьмут мяч поярче и будут играть!» — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч «Локомотив» — «Спартак» должен был начаться в 19:30 мск. Однако решение о начале встречи было перенесено на полчаса из-за снегопада в Москве.