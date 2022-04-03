«Почему мне каждый раз нужно искать алиби?» Каттани — об уходе Айртона из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал уход защитника Айртона Лукаса из клуба. Бразилец был арендован «Фламенго» до конца календарного года с правом выкупа.

«Является ли проблемой уход Айртона? Это не он ушёл, а мы его продали. Почему вы думаете, что это не так? Почему мне нужно каждый раз искать алиби? Это ненормально. Что касается Айртона, всё довольно просто: у него была возможность уйти. Он мог покинуть нас без каких-либо переговоров или вообще ничего не сказав. Мы могли создать хорошие условия в финансовом плане. Другие команды потеряли своих игроков бесплатно или в качестве бесплатной аренды. Больше ничего, что касается Айртона, сказать не могу», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.