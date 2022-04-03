Дмитрий Живоглядов: мы вообще были не в курсе, что «Спартак» отказывался играть в снегопад

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов сказал, что команда не знала о нежелании «Спартака» выходить на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась победой «Локомотива» (1:0) и запомнилась снегопадом.
«Я считаю, что матч не надо было отменять. Да, это неординарная история. Но мы в России, где климат может повлиять на условия игры. В первом тайме было тяжеловато из-за снега – ноги «садились», мяч застревал, но во втором поле вычистили полностью – можно было спокойно играть. Дерби удалось. Болельщики, я думаю, получили удовольствие.
Мы вообще были не в курсе, что «Спартак» отказывался играть в таких условиях. Все спокойно реагировали и готовились к матчу. От нас ничего не зависело – нам в любой момент могли сказать: «Выходите и играйте». Двадцать-тридцать минут мы ждали в раздевалке, потом пошли в тренажерный зал – ещё раз размялись для поддержания тонуса», — рассказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
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