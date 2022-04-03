Гогличидзе: на мне был 100% пенальти, но судья сказал, что касания недостаточно. Нет слов

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал эпизод с не назначенным на себе пенальти в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).
«Я вошёл в штрафную. Хотел отдать передачу Гаджимурадову, и в этот момент было касание по моей ноге, из-за чего поменялась траектория мяча. Я не смог отдать точную передачу. Там был стопроцентный пенальти — чистый удар по ноге.
Судья объяснил, почему это не пенальти? Сказал, что этого недостаточно. Ну как недостаточно, если был удар по ноге и он поменял траекторию мяча. У меня нет слов. Посмотрите игру «Краснодар» — «Динамо», там вообще не было ничего, но ставят пенальти. Когда смотрели VAR, я был уверен, что пенальти назначат.
Пенальти в наши ворота? Я думаю, что там было касание. Нужно было ставить пенальти и в том моменте, и в другом», — передаёт слова Гогличидзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 3 апреля 2022
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