«Ференцварош» Черчесова упустил преимущество в два мяча в матче с «Академией Пушкаша»
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«Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, провёл очередной матч в чемпионате Венгрии. В 26-м туре чемпионата страны клуб из Будапешта сыграл в гостях с «Академией Пушкаша».
Матч завершился со счётом 2:2. Уже на 18-й минуте Андерсон Эсити вывел «Ференцварош» вперёд, а в начале второго тайма Райан Ммаэ удвоил преимущество гостей.
Но на 52-й минуте Либо Козак отыграл один мяч, а затем Патрицио Стронати восстановил равновесие в счёте. Больше отличиться в этом матче не удалось ни одной из команд.
«Ференцварош» продлил беспроигрышную серию до семи матчей. Команда продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, набрав 53 очка. «Академия Пушкаша» занимает второе место с 46 очками.
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