«Ференцварош» Черчесова упустил преимущество в два мяча в матче с «Академией Пушкаша»

«Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, провёл очередной матч в чемпионате Венгрии. В 26-м туре чемпионата страны клуб из Будапешта сыграл в гостях с «Академией Пушкаша».



Матч завершился со счётом 2:2. Уже на 18-й минуте Андерсон Эсити вывел «Ференцварош» вперёд, а в начале второго тайма Райан Ммаэ удвоил преимущество гостей.



Но на 52-й минуте Либо Козак отыграл один мяч, а затем Патрицио Стронати восстановил равновесие в счёте. Больше отличиться в этом матче не удалось ни одной из команд.



«Ференцварош» продлил беспроигрышную серию до семи матчей. Команда продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, набрав 53 очка. «Академия Пушкаша» занимает второе место с 46 очками.