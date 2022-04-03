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«Ференцварош» Черчесова упустил преимущество в два мяча в матче с «Академией Пушкаша»

«Ференцварош» Черчесова упустил преимущество в два мяча в матче с «Академией Пушкаша»
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«Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, провёл очередной матч в чемпионате Венгрии. В 26-м туре чемпионата страны клуб из Будапешта сыграл в гостях с «Академией Пушкаша».

Матч завершился со счётом 2:2. Уже на 18-й минуте Андерсон Эсити вывел «Ференцварош» вперёд, а в начале второго тайма Райан Ммаэ удвоил преимущество гостей.

Но на 52-й минуте Либо Козак отыграл один мяч, а затем Патрицио Стронати восстановил равновесие в счёте. Больше отличиться в этом матче не удалось ни одной из команд.

«Ференцварош» продлил беспроигрышную серию до семи матчей. Команда продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, набрав 53 очка. «Академия Пушкаша» занимает второе место с 46 очками.

Венгрия - OTP Банк Лига. 26-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Академия Пушкаша
Фельчут
Окончен
2 : 2
Ференцварош
Будапешт
0:1 Эсити – 18'   0:2 Ммаэ – 49'   1:2 Козак – 52'   2:2 Стронати – 56'
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