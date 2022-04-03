«Челси» и «ПСЖ» сохраняют интерес к подписанию Дембеле

Лондонский «Челси» и французский «ПСЖ» по-прежнему хотят видеть в своих составах нападающего испанской «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщает 90min.

В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 21 матче во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.



Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии».

Френки Де Йонг не смог замкнуть головой навес Усмана Дембеле в матче с «Севильей»:

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