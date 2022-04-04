КДК рассмотрит бросание снежков болельщиками «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит бросание снежков болельщиками «Локомотива» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).
«Что касается матча «Локомотив» — «Спартак», то будет рассмотрено скандирование болельщиками «Локомотива» ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Рассмотрим бросание посторонних предметов — болельщики бросали снежки, и выход Ваноли за пределы технической зоны.
В матче «Крылья Советов» — «Уфа» была задержка матча на три минуты по вине «Уфы». Рассмотрим удаление Чаушича из «Арсенала», он вызван на заседание. И выход Шварца за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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