Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК рассмотрит бросание снежков болельщиками «Локомотива» в матче со «Спартаком»

КДК рассмотрит бросание снежков болельщиками «Локомотива» в матче со «Спартаком»
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит бросание снежков болельщиками «Локомотива» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Что касается матча «Локомотив» — «Спартак», то будет рассмотрено скандирование болельщиками «Локомотива» ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Рассмотрим бросание посторонних предметов — болельщики бросали снежки, и выход Ваноли за пределы технической зоны.

В матче «Крылья Советов» — «Уфа» была задержка матча на три минуты по вине «Уфы». Рассмотрим удаление Чаушича из «Арсенала», он вызван на заседание. И выход Шварца за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022