КДК рассмотрит бросание снежков болельщиками «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит бросание снежков болельщиками «Локомотива» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Что касается матча «Локомотив» — «Спартак», то будет рассмотрено скандирование болельщиками «Локомотива» ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Рассмотрим бросание посторонних предметов — болельщики бросали снежки, и выход Ваноли за пределы технической зоны.



В матче «Крылья Советов» — «Уфа» была задержка матча на три минуты по вине «Уфы». Рассмотрим удаление Чаушича из «Арсенала», он вызван на заседание. И выход Шварца за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».