Смогут ли «Динамо» или ЦСКА обогнать «Зенит» на финише РПЛ?
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До конца нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги осталось 7 туров. Плотность в таблице чемпионата России оставляет интригу на заключительную часть сезона-2021/2022.
Обострившуюся чемпионскую гонку на данный момент ведут три команды. «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 49 очков. Московское «Динамо» в буквальном смысле слова «наступает на пятки» — 46 очков и второе место. Не даёт лидерам расслабиться и столичный ЦСКА (43), идущий на третьем месте.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: смогут ли московские «Динамо» или ЦСКА обогнать «Зенит» на финише Российской Премьер-Лиги?
Проголосовать в опросе также можно по ссылке
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Комментарии
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