Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смогут ли «Динамо» или ЦСКА обогнать «Зенит» на финише РПЛ?

Смогут ли «Динамо» или ЦСКА обогнать «Зенит» на финише РПЛ?
Комментарии

До конца нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги осталось 7 туров. Плотность в таблице чемпионата России оставляет интригу на заключительную часть сезона-2021/2022.

Обострившуюся чемпионскую гонку на данный момент ведут три команды. «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 49 очков. Московское «Динамо» в буквальном смысле слова «наступает на пятки» — 46 очков и второе место. Не даёт лидерам расслабиться и столичный ЦСКА (43), идущий на третьем месте.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: смогут ли московские «Динамо» или ЦСКА обогнать «Зенит» на финише Российской Премьер-Лиги?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Юрий Сёмин: ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022