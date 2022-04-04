Смогут ли «Динамо» или ЦСКА обогнать «Зенит» на финише РПЛ?

До конца нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги осталось 7 туров. Плотность в таблице чемпионата России оставляет интригу на заключительную часть сезона-2021/2022.

Обострившуюся чемпионскую гонку на данный момент ведут три команды. «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 49 очков. Московское «Динамо» в буквальном смысле слова «наступает на пятки» — 46 очков и второе место. Не даёт лидерам расслабиться и столичный ЦСКА (43), идущий на третьем месте.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: смогут ли московские «Динамо» или ЦСКА обогнать «Зенит» на финише Российской Премьер-Лиги?

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