Шляков: шумовой поддержке в Румынии даже стадион «Спартака» позавидует

Бывший защитник «Тамбова» Евгений Шляков, выступающий в румынском клубе УТА, сравнил уровень поддержки на местных и российских стадионах.



«Отмечу фанатов на румынских стадионах. Сравнивал свои эмоции, когда выходил играть против «Спартака» на «Открытие Арене», с поддержкой болельщиков УТА. В Москве было приятное ощущение от их песен, но мандража перед трибунами не ощущал.



Наш стадион в Араде более мелкий, но такой шумовой поддержке даже «Открытие Арена» позавидует. Файеры, петарды, песни, румынские кричалки – это очень будоражит и даже по-особенному вдохновляет. Бывали случаи, когда в перерыве мы сидели и шума на трибунах хватало, чтобы собраться и переломить ход матча», — приводит слова Шлякова Metaratings.