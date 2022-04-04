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Шляков: шумовой поддержке в Румынии даже стадион «Спартака» позавидует

Шляков: шумовой поддержке в Румынии даже стадион «Спартака» позавидует
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Бывший защитник «Тамбова» Евгений Шляков, выступающий в румынском клубе УТА, сравнил уровень поддержки на местных и российских стадионах.

«Отмечу фанатов на румынских стадионах. Сравнивал свои эмоции, когда выходил играть против «Спартака» на «Открытие Арене», с поддержкой болельщиков УТА. В Москве было приятное ощущение от их песен, но мандража перед трибунами не ощущал.

Наш стадион в Араде более мелкий, но такой шумовой поддержке даже «Открытие Арена» позавидует. Файеры, петарды, песни, румынские кричалки – это очень будоражит и даже по-особенному вдохновляет. Бывали случаи, когда в перерыве мы сидели и шума на трибунах хватало, чтобы собраться и переломить ход матча», — приводит слова Шлякова Metaratings.

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