В «Локомотиве» прокомментировали назначение Хапова главным тренером команды

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн объяснил причину назначения Заура Хапова главным тренером команды.
«Клуб принял решение о назначении Заура Хапова главным тренером «Локомотива». Согласно регламенту РПЛ мы были обязаны назначить главного тренера без приставки «и.о.» в течение 30 дней. У Заура Хапова есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА», сегодня РФС официально разрешил тренерам с такой лицензией замещать должность главного тренера.
Заур Хапов работает в тренерском штабе «Локомотива» с 2016 года, отлично зарекомендовал себя как тренер наших вратарей, много работал с молодёжью клуба, что стало важным фактором с учётом нашей ставки на молодых футболистов. Кроме того, у Заура отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет осуществлять подготовку команды к матчам», — передаёт слова Цорна пресс-служба «Локомотива».
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