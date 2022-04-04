Заур Хапов стал главным тренером «Локомотива»

«Локомотив» на официальном сайте объявил о назначении Заура Хапова на пост главного тренера клуба. При этом Марвин Комппер продолжит готовить московскую команду к матчам.

«Спасибо руководству клуба за доверие. Я хорошо знаю игроков «Локомотива», всегда был рядом с ними, вижу их потенциал. Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером.



У нас схожее видение футбола, в который должен играть «Локомотив». Я и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол, чтобы радовать наших болельщиков», — отметил Хапов.

Напомним, с 2016 года Хапов занимал пост тренера вратарей основной команды «Локомотива».

«Локомотив» в 22 матчах набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.