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«Оказалось, там рядом живут какие-то генералы». Жирков о полёте на тренировку на вертолёте

«Оказалось, там рядом живут какие-то генералы». Жирков о полёте на тренировку на вертолёте
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Бывший защитник «Химок» Юрий Жирков вспомнил, как добирался на тренировку на вертолёте.

«Что касается истории, как мы на вертолёте добирались на тренировку в Кратово, это было, когда Габулов перешёл в «Анжи». Он разговаривал с Керимовым, спрашивал, как добраться до Кратово. Тот сказал, что может организовать вертолёт, чтобы игроки из Москвы добирались как можно быстрее. Мы (я, Габулов и брат Габулова. — Прим. «Чемпионата») созвонились и решили попробовать полететь первыми. Полёт был всего один. Потом уже никто так не делал.

В Москве это распространено: в «Крокусе» была вертолётная площадка, стоило всё это 20 тыс. рублей за час полёта, кажется. Мы скинулись втроём и полетели. Правда, нам потом досталось – в тот же день дали понять, чтобы мы больше так не делали.

Там нельзя было нигде приземлиться, поэтому мы сели на парковке. Оказалось, там рядом живут какие-то генералы. Они начали звонить: «Что здесь за шумы такие?» — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Хотелось всё бросить и больше не выходить на поле». Большое интервью с Жирковым «Хотелось всё бросить и больше не выходить на поле». Большое интервью с Жирковым
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