Жирков планирует открыть музей под Калининградом

Защитник «Химок» Юрий Жирков признался, что планирует открыть музей под Калининградом.

«Последний экспонат в моей военной коллекции — плакат времён Великой Отечественной войны. На нём изображён русский солдат, который идёт в атаку, и написано: «И один в поле воин, если это русский солдат».



Что касается будущего, хочу открыть музей. У меня под Калининградом есть старое немецкое здание – приводим его в порядок. Раньше это были немецкие казармы, потом детский садик. Сейчас же это просто разваливающееся помещение. Мы сделали крышу, привели в порядок территорию. Надеюсь, в скором времени всё оформим. Общаюсь с друзьями из музейной сферы. Очень тяжело добиться права стать официальным музеем», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.