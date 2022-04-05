Уэйн Руни назвал четырёх игроков, вокруг которых следующий тренер «МЮ» должен строить игру

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал четырёх игроков, вокруг которых следующий тренер «красных дьяволов» должен строить игру.

«Я думаю, Джейдон Санчо прибавит в игре в следующем году, Маркус Рашфорд будет лучше играть в следующем году. У них есть хорошие молодые игроки. Думаю, Джесси Лингард должен играть за них, потому что он приносит энергию, приносит качество. Скотт Мактоминей тоже хорош.



Так что у них действительно есть хорошие молодые игроки, вам просто нужно самим обрести уверенность и заставить их поверить, что они хорошие игроки и выступают на лучшем уровне. И затем, очевидно, кем бы ни был новый тренер, я уверен, что он приведёт своих игроков к достижению результата», — цитирует Руни SkySports.