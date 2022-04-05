Руни высказался об игре Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказался о форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду.
«Сработало ли подписание Роналду? На данный момент вынужден сказать, что нет. Он забивал голы, важные голы в Лиге чемпионов на раннем этапе, он сделал хет-трик в ворота «Тоттенхэма». Однако если вы смотрите в будущее клуба, вам нужно работать с более молодыми, голодными игроками, чтобы сделать всё возможное для того, чтобы поднять «Манчестер Юнайтед» в ближайшие два-три года. Криштиану немного поправляется, но он уже не тот игрок, каким был в свои двадцать, и такое случается, это футбол. «Манчестер Юнайтед» нужны молодые, голодные игроки», — приводит слова Руни Goal.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи.
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