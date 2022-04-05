Кечинов: вряд ли Ларссон вернётся. На данный момент это не большая потеря для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал уход нападающего команды Джордана Ларссона в АИК. Шведский футболист приостановил свой контракт с красно-белыми до конца сезона.

«В нынешней ситуации это читалось. Вряд ли Ларссон вернётся летом. Всё будет зависеть от обстановки. Если бы Джордан набрал ту форму, когда он становился лучшим бомбардиром «Спартака», то это было бы усиление. Но сейчас, к сожалению, возможно, из-за недоверия тренера, Ларссон не играет положенное ему время. На данный момент это не большая потеря», — передаёт слова Кечинова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

24-летний Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нападающего два гола в 23 матчах во всех турнирах.