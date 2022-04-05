Сёмин — о «Локо»: люди, рассказывавшие сказки, не справились — собрали чемоданы и уехали

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход из клуба руководителя по спорту и развитию Ларса Корнетки.

«Люди, которые говорили красивые слова, рассказывали сказки, не справились. Собрали свои чемоданы и уехали. А сейчас должна быть настоящая работа в интересах футбола», — рассказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ларс Корнетка в ноябре 2021 года сменил на посту спортивного руководителя другого немецкого специалиста Ральфа Рангника, который стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сейчас полномочия Корнетки в «Локомотиве» переложены на спортивного директора команды Томаса Цорна.

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