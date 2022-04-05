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«Манчестер Сити» — «Атлетико»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

«Манчестер Сити» — «Атлетико»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
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Сегодня, 5 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».

Игру обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Помогать ему будут Василе Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)

Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).

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