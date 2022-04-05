Силва: у «Ман Сити» были разочарования в ЛЧ, но мы извлекли урок и теперь лучше готовы
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о предстоящем противостоянии с мадридским «Атлетико» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«Насколько «Манчестер Сити» готов к четвертьфиналу ЛЧ? Команда, которую я вижу сегодня, очень хорошо подготовлена к таким моментам и матчам. У нас была отличная команда и пять сезонов назад, но сейчас мы гораздо лучше готовы к игре на таком уровне. Мы однозначно прибавили. Это приходит с опытом. У нас были разочарования, но мы извлекли урок», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» состоится сегодня, 5 апреля, в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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