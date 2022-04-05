«Барселона» нашла конкурента Жорди Альбе в чемпионате Испании

«Барселона» рассматривает защитника «Сельты» Хавьера Галана в качестве сменщика для испанца Жорди Альбы. Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, клуб готов подписать нового левого защитника в летнее трансферное окно, но это не является приоритетом. «Барселона» хочет переподписать соглашения Рональда Араухо, Усмана Дембеле и Гави, а также пригласить нападающего мирового уровня.
«Барселона» следит за 27-летним Галаном и считает, что он мог бы стать отличным сменщиком для 33-летнего Альбы. Облегчить переход футболиста могут хорошие отношения между клубами.
В нынешнем сезоне Галан в 31 матче во всех турнирах отдал три результативные передачи. «Сельта» заплатила за футболиста «Уэске» летом 2021 года € 4 млн.
«Барселона» обыграла «Севилью» в 30-м туре Ла Лиги:
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