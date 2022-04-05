«Барселона» предложит «Баварии» защитника в обмен на Левандовского

«Барселона» заинтересована в подписании нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Испанский клуб готов предложить действующему чемпиону Германии права на защитника Серджино Деста и доплату. Об этом сообщает Sport.es.
Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в подписании контракта c 21-летним футболистом сборной США. В нынешнем сезоне за «Барселону» Дест в 27 матчах отдал три результативные передачи.
33-летний Левандовски готов продолжить карьеру в испанском клубе. В текущем сезоне польский форвард в 38 матчах забил 45 голов и отдал четыре результативные передачи.
Видеообзор. «Барселона» обыграла «Севилью» в 30-м туре чемпионата Испании:
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