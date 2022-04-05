Тренер ЦСКА по физподготовке Морганс прервал работу в клубе и вернулся в Уэльс

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс прервал работу в клубе и вернулся домой в Уэльс. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Морганс пока не обсуждал своё будущее в клубе с руководством. На данный момент тренер обещал вернуться к работе в ЦСКА, как только будет такая возможность», — сказал источник «Чемпионату».
Отметим, что ранее появилась информация, что ЦСКА был одним из российских клубов, которые подали документы на лицензирование для еврокубков.
Напомним, ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках нынешнего сезона. Из-за этого московский «Спартак» не смог принять участия в матчах 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с немецким «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско.
По итогам 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 49 очков. На втором месте – московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).
- 5 апреля 2022
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