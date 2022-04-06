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«Оренбург» обыграл на выезде «Енисей» благодаря голу с пенальти на 89-й минуте

«Оренбург» обыграл на выезде «Енисей» благодаря голу с пенальти на 89-й минуте
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Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Оренбург». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте автогол забил защитник хозяев Валерий Кичин. На 49-й минуте форвард «Енисея» Андрей Окладников сравнял счёт. На 89-й минуте 11-метровый в ворота хозяев реализовал полузащитник «Оренбурга» Алексей Миронов.

После 31 сыгранного тура «Оренбург» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея в своём активе 65 очков. «Енисей» (50) – на 5-й строчке.

В другом матче первого российского дивизиона сыграли «Краснодар-2» и «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 13-й минуте отличился полузащитник Богдан Рейхмен. На 34-й минуте с пенальти забил нападающий Леон Сабуа. На 54-й минуте красную карточку получил форвард краснодарцев Сергей Волков.

ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Кичин – 39' (автогол)   1:1 Окладников – 49'   1:2 Миронов – 89' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
06 апреля 2022, среда. 15:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Рейхмен – 13'   2:0 Сабуа – 34' (пен)
Удаления: Волков – 54' / нет
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