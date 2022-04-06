«Оренбург» обыграл на выезде «Енисей» благодаря голу с пенальти на 89-й минуте

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске в рамках 31-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Оренбург». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте автогол забил защитник хозяев Валерий Кичин. На 49-й минуте форвард «Енисея» Андрей Окладников сравнял счёт. На 89-й минуте 11-метровый в ворота хозяев реализовал полузащитник «Оренбурга» Алексей Миронов.



После 31 сыгранного тура «Оренбург» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея в своём активе 65 очков. «Енисей» (50) – на 5-й строчке.



В другом матче первого российского дивизиона сыграли «Краснодар-2» и «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 13-й минуте отличился полузащитник Богдан Рейхмен. На 34-й минуте с пенальти забил нападающий Леон Сабуа. На 54-й минуте красную карточку получил форвард краснодарцев Сергей Волков.