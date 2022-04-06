Вилков: неправильно, что глава лиги отстраняет судей. Не припомню вмешательства Прядкина

Бывший футбольный судья Михаил Вилков отреагировал на отстранения некоторых судей до конца нынешнего сезона.

«Никакого смеха в ситуации с отстранением судей нет. Печально, конечно, что арбитры ошибаются… Вдвойне обидно, что ребят отстраняют на долгий срок от работы! Никто не отрицает, что ошибки были, но слишком суровое наказание, например, для того же Сухого: он верно назначил штрафной и не имел шансов исправить решение того, кто был на VAR!



Допускаю ли, что отстранённые арбитры больше не вернутся к работе? Это уже решит руководитель: новый или старый — не так важно. Главное, чтобы сейчас хватило боевых единиц завершить сезон.



На мой взгляд, неправильно, когда руководитель лиги принимает решение об отстранении судей — такой практики нет ни в одной стране мира. Я что-то не припомню, чтобы Прядкин вмешивался в судейские дела. У судей должен быть руководитель, который будет отстаивать и защищать их перед клубами и лигой. У нас же получается, что клубы просят босса убрать того или другого, — и они идут на канаву», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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