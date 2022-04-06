Судьи Панин, Сухой и Любимов отстранены до конца сезона

Судейский комитет РФС принял решения в отношении судей, обслуживающих Российскую Премьер-Лигу, сообщает пресс-служба организации.
Арбитры Игорь Панин (обслуживал матч 23-го тура ЦСКА – «Урал» (2:2)), Алексей Сухой и Артём Любимов (работали на встрече «Краснодар» — «Динамо» (0:1)) отстранены до конца сезона. Судья Сергей Карасёв, который обслуживал дерби «Спартака» и «Локомотива» (0:1), дисквалифицирован на одну игру. Павел Шадыханов, который отвечал в этом матче за VAR, отстранён на две встречи.
Ранее экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла ряд решений, подтверждающих ошибки указанных арбитров. Панин должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте матча с «Уралом». Карасёв ошибочно не удалил Бека-Бека в матче «Локомотив» — «Спартак». Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо».
- 6 апреля 2022
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