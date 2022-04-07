Мостовой: нет смысла в разговорах о времени Эмери в «Спартаке». Там ему не дали поработать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о периоде работы Унаи Эмери в «Спартаке» на фоне успехов тренера с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов. Напомним, испанский клуб обыграл «Баварию» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ со счётом 1:0.

«В разговорах о времени Эмери в «Спартаке» нет смысла. Если так, то мы должны всех вспоминать, кто в клубе был. Не удержали, так получилось. Эмери выигрывал с «Севильей», сейчас всё здорово в «Вильярреале». Нашёл свою родину, так сказать. Все помнят, что произошло в «Спартаке» с Эмери — не дали поработать, как и всегда в «Спартаке» бывает. А во вчерашнем матче я и не рассчитывал, что «Бавария» выиграет. Скорее, думал, что «Вильярреал» не проиграет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.