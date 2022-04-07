«Пускай едет и доказывает». Колыванов — о возможном трансфере Кварацхелии в «Наполи»

Бывший игрок «Динамо» (Москва) и сборной России Игорь Колыванов поделился оценкой того, что полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за «Рубин», может перейти в «Наполи».
«Понятное дело, что Хвича уходил в «Динамо» (Батуми), чтобы оттуда уехать в Европу. Планы у него, наверное, были. Это же не решается за пару дней. «Наполи» для него — очень интересное предложение. Это возможность доказать многим, что он готов играть в итальянском чемпионате. Я как бывший футболист рад за него. Хвича может перейти в клуб, который претендует на чемпионство в Италии. Для него это шаг вперёд. Если вспомнить, то предложения у него были и в конце того года. Если футболисты где-то засверкают, то им хочется переходить на новый уровень. Хвича — один из тех, кто мечтал уехать в Европу. В «Рубине» он показал себя с одной из лучших сторон, был одним из лидеров в команде. Возможно, потом у него поменялось настроение. Не получилось уехать, или что-то ещё. Сейчас так сложилась ситуация, и он ей воспользовался.
Что касается «Динамо» (Батуми), то скажу честно своё мнение — я бы не остался. Там смешной чемпионат. Будут они всех в своём чемпионате возить, а дальше что? Получится как с «ПСЖ». Сколько они хотят выиграть Лигу чемпионов? Всё никак. Чемпионат Франции для них проходной. Выходят играть в Лиге чемпионов, а у них ничего не получается. Потому что там другой настрой, другие скорости и команды бьются. Останется Хвича в Батуми, займут они первое место, и что? Там другие скорости, они физически будут не успевать. Я всегда это говорю нашим российским футболистам. Поэтому пускай Хвича едет и доказывает. Будет непросто, там тоже футболисты не пальцем деланные», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 7 апреля 2022
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