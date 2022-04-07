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Экс-тренер сборной Грузии Вайсс заявил, что Хвича готов к переходу в «Наполи»

Экс-тренер сборной Грузии Вайсс заявил, что Хвича готов к переходу в «Наполи»
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Бывший тренер сборной Грузии Владимир Вайсс заявил, что полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за «Рубин», готов к переходу в «Наполи».

«Думаю, Хвича готов к переходу в «Наполи». У него есть все качества футболиста, который способен играть в большой футбол. Если трансфер состоится, то я буду очень счастлив. «Наполи» — хорошая команда, а Хвича может спокойно играть вместо Инсинье. Думаю, он покажет свои качества: скорость, дриблинг, голевые передачи. Хвича — большой талант, и он может построить большую карьеру. Всё зависит только от него, но все качества есть», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

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