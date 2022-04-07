Антонио Конте высказался перед матчем с «Астон Виллой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». Встреча пройдёт в субботу, 9 апреля, начало матча запланировано на 19:30 мск.

«Нам нужно продолжать играть так, как мы играем в последнее время, после тяжёлой работы на тренировках мы значительно улучшили свои результаты. Мы выигрывали матчи и раньше, но теперь я думаю, что начинаю видеть в своей команде необходимую зрелость, а также правильную уверенность в себе моих игроков, чтобы попытаться набрать три очка в каждой игре.

Важно иметь больше времени для работы с игроками. Не забывайте, что я пришёл в этом сезоне, в ноябре, и у меня не было столько времени, сколько у других тренеров или менеджеров, не было предсезонной подготовки, чтобы собрать свою команду с нужными мне игроками», — приводит слова Конте SkySports.