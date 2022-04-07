Леонид Слуцкий: нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к матчу с «Краснодаром».

«Сейчас понятно, что в тех условиях, которые есть, нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах. Поэтому очень обидно было, что мы упустили возможность набора очков в игре с «Химками». Будем стараться это сделать в игре с «Краснодаром», — приводит слова наставника пресс-служба казанского клуба.

Напомним, «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 25 очков. Команда Леонида Слуцкого проиграла в чемпионате три матча подряд. Лидирует в РПЛ «Зенит», набравший 49 очков. Второе место занимает «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).