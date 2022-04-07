Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми.

«Очень благодарен за доверие! Было обоюдное желание: со стороны клуба — чтобы я продолжал помогать команде в достижении поставленных задач, с моей стороны — желание и дальше отдавать все силы и эмоции на поле в играх за «Зенит». Для меня честь и удовольствие выступать на нашем стадионе перед нашими болельщиками — они лучшие! Поэтому надеюсь, что все вместе мы подарим друг другу ещё много радостных моментов и побед.

Самая главная цель и задача — приносить пользу сине-бело-голубым и добиваться побед вместе с командой и городом. Я всегда тренируюсь и выкладываюсь на 100%, чтобы быть готовым к каждому матчу. Во всех турнирах у нас всегда максимальные амбиции, и чемпионат с Кубком России в этом сезоне не исключение. Мы стремимся к тому, чтобы на эмблеме «Зенита» как можно скорее появилась вторая звезда!

В первую очередь хочется сказать болельщикам искреннее «Спасибо!» за то, что они одинаково мощно поддерживают команду в любой ситуации. Их перформансы — это вообще отдельный вид искусства! Благодаря им на «Газпром Арене» всегда атмосфера праздника и команда играет дома с удвоенной энергией. Поэтому будем стараться отблагодарить их своей самоотдачей и победными результатами», — цитирует игрока пресс-служба команды.