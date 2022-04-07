Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми.
«Эмоции самые положительные и приятные! Рад, что буду защищать цвета «Зенита» ещё три года — для меня это большая честь и ответственность. Выиграть как можно больше трофеев, развиваться как футболист и радовать болельщиков — и командными успехами, и собственной игрой. Надеюсь, мы возьмём оба титула в этом сезоне и продолжим побеждать в будущем.
У нас впереди важнейший отрезок сезона, и, я уверен, с поддержкой болельщиков мы обязательно справимся с той задачей, которая перед нами стоит, — и вместе добудем очередное чемпионство! Желаю всем нам сейчас быть единым целым. А тем, кто переживает за меня персонально и хотел, чтобы я остался, — большое спасибо за доверие! Постараюсь регулярно его оправдывать на поле и за его пределами», — цитирует игрока пресс-служба сине-бело-голубых.
- 7 апреля 2022
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