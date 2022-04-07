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«Ман Сити» нарушил правила ФИФА, заплатив в 2013-м «Малаге» € 360 тыс. за 14-летнего Диаса

«Ман Сити» нарушил правила ФИФА, заплатив в 2013-м «Малаге» € 360 тыс. за 14-летнего Диаса
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«Манчестер Сити» в 2013 году нарушил правила ФИФА по переходу молодых игроков.

Как сообщает Der Spiegel, «горожане» заплатили € 360 тыс. «Малаге» за трансфер 14-летнего полузащитника Браима Диаса, который сейчас играет за «Милан». Отмечается, что хавбек два года тренировался в академии «Сити», прежде чем его смогли зарегистрировать.

Abu Dhabi United Group (ADUG) перевела € 360 тыс. за трансфер Диаса на счёт компании в Барселоне, которая отправила деньги «Малаге». Напомним, правила ФИФА запрещают клубам покупать игроков младше 16 лет из других стран.

В 2020 году «Манчестер Сити» из-за финансовых махинаций отстранили от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Позже «горожанам» удалось оспорить решение УЕФА в CAS.

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