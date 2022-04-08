Дортмундская «Боруссия» обыграла «Штутгарт» и сократила отставание от «Баварии» до 6 очков

Сегодня, 8 апреля, состоялся матч 29-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом». В этом противостоянии «шмели» оказались сильнее — 2:0.

Счёт в игре спустя 12 минут после стартового свистка открыл Юлиан Брандт после паса Эрлинга Холанда. Во втором тайме Брандт оформил дубль. На этот раз в качестве ассистента выступил Марко Ройс.

Дортмундцы после этой игры имеют в своём активе 60 очков. Они отстают от «Баварии», идущей на первом месте, на шесть очков. При этом у мюнхенцев есть игра в запасе. «Штутгарт» с 27 очками после 29 игр занимает 15-е место в Бундеслиге. Клуб отделяет от «Арминии», находящейся в зоне вылета, всего одно очко. При этом у ближайших преследователей «Штутгарта» есть одна игра в запасе.